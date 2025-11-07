Стефанишина утверждает, что Киев ведет переговоры по Tomahawk

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Украинский посол в США Ольга Стефанишина утверждает, что Киев ведет переговоры о получении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа предоставить их Украине.
"Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества военных возможностей у США. Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных других типах ракет, как дальнего, так и ближнего радиуса действия, и я могу лишь сказать, что процесс идет довольно позитивно", - сказала Стефанишина в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесет ущерба американским запасам вооружений. Окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остается за президентом США.
Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.