Стефанишина утверждает, что Киев ведет переговоры по Tomahawk

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Украинский посол в США Ольга Стефанишина утверждает, что Киев ведет переговоры о получении дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа предоставить их Украине.