Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ

Один из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шарыпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Срок меры — 28.12.2025 (один месяц 23 дня)", — говорится в заявлении.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Уточняется, что Шарыпова задержали в четверг, в этот же день ему предъявили обвинение. Он частично признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Чуть ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела — Константина Шахта. Вину он не признал и выступал против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.

В пятницу Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после исчезновения семейной пары в ОАЭ.

По данным нескольких Telegram-каналов, пропавшие — Роман Новак, который, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах, и его жена Анна. У них есть несовершеннолетние дети.

По данным ведомства, супруги постоянно проживали в Дубае . Второго октября личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. Далее связь с ними пропала.