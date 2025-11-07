https://ria.ru/20251107/sud-2053506297.html
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
В Санкт-Петербурге арестовали второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 07.11.2025
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге арестовали второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шарыпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "ж", "з" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц"). Срок меры — 28.12.2025 (один месяц 23 дня)", — говорится в заявлении.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Уточняется, что Шарыпова задержали в четверг, в этот же день ему предъявили обвинение. Он частично признал вину и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Чуть ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела — Константина Шахта. Вину он не признал и выступал против удовлетворения ходатайства следователя о заключении под стражу.
В пятницу Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после исчезновения семейной пары в ОАЭ.
По данным нескольких Telegram-каналов, пропавшие — Роман Новак, который, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах, и его жена Анна. У них есть несовершеннолетние дети.
По данным ведомства, супруги постоянно проживали в Дубае
. Второго октября личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. Далее связь с ними пропала.