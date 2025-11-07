В Волгограде продлили арест обвиняемому в убийстве федерального судьи

ВОЛГОГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд в Волгограде продлил до 14 января арест жителю Камышина, обвиняемому в убийстве федерального судьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 14 января 2026 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.