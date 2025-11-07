В Волгограде продлили арест обвиняемому в убийстве федерального судьи

ВОЛГОГРАД, 7 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд в Волгограде продлил до 14 января арест жителю Камышина, обвиняемому в убийстве федерального судьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В августе прокуратура Волгоградской области сообщала, что Центральный районный суд Волгограда арестовал подозреваемого в убийстве федерального судьи жителя Камышина до 14 октября, затем срок ареста был продлен на один месяц.
"Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 14 января 2026 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее СК сообщал, что вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия". По данным СК, задержанный признал свою вину.
