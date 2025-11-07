В суде рассказали подробности о петербуржце, пропавшем с женой в ОАЭ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который вместе с женой исчез в ОАЭ, в 2020 году, предположительно, был осужден на шесть лет за мошенничество, следует из материалов объединенной пресс-службы судов города.

СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ . По информации ряда Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом.

Согласно материалам в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, Московский районный суд в ноябре 2020 года вынес приговор в отношении местного жителя Романа Новака, признанного виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам.

Один из них заключался в обмане совладельца и инвестора программного обеспечения Transcrypt по обмену денежными суррогатами (криптовалютой). Как отмечает судебная пресс-служба, Новак в период с 1 ноября 2017 года по 13 июня 2018 года похитил у потерпевшего около 4 миллионов рублей под видом выплаты зарплаты участникам разработки этого ПО.

Другой эпизод связан с хищением около 3,3 миллиона рублей у совладельца и инвестора проекта "Спорт в народ" в ноябре 2016 года. По данным пресс-службы судов, Новак получил от него 100 тысяч долларов (около 6,3 миллиона рублей по курсу на тот момент), однако внес в счет финансирования проекта только 3 миллиона рублей, а остальные деньги присвоил.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима", – говорится в материалах пресс-службы судов.

Суд тогда также взыскал с Новака около 7,3 миллиона рублей в пользу потерпевших.