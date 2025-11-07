Рейтинг@Mail.ru
Названы страны, куда чаще всего ездят россияне - РИА Новости, 07.11.2025
03:03 07.11.2025 (обновлено: 05:46 07.11.2025)
Названы страны, куда чаще всего ездят россияне
Россияне чаще всего в текущем году путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан - на эти три страны пришлась половина всех выездов за границу в январе-сентябре...
2025
Турция, Абхазия, Казахстан
Названы страны, куда чаще всего ездят россияне

Россияне чаще всего путешествуют в Турцию, Абхазию и Казахстан

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россияне чаще всего в текущем году путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан - на эти три страны пришлась половина всех выездов за границу в январе-сентябре текущего года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Ранее в пятницу РИА Новости сообщало, что всего с начала года россияне совершили 24 миллиона поездок за границу против 22,4 миллиона годом ранее.
Главным направлением, как и в 2024 году, остается Турция, при этом в январе-сентябре количество поездок туда сократилось — на 4,1%, до 5,3 миллиона. В тройку также входят Абхазия, куда число выездов сократилось на 1,8% — до 4,6 миллиона, и Казахстан с ростом на 7,6%, до 2,4 миллиона.
Количество поездок в Китай за первые девять месяцев текущего года выросло на четверть, до 1,7 миллиона, а в ОАЭ — на 17%, до 1,6 миллиона.
Среди топ-10 наиболее сильный прирост в текущем году зафиксировал Египет, популярность которого среди россиян подскочила более чем на треть — туда наши сограждане съездили 1,4 миллиона раз.
В десятку популярных направлений для путешествий также вошли Грузия (1,2 миллиона поездок), Таиланд (973 тысячи), Армения (806 тысяч) и Узбекистан (513 тысяч).
Число поездок россиян за границу превысило максимум с 2019 года
Заголовок открываемого материала