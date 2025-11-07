https://ria.ru/20251107/strany-2053324819.html
Названы страны, куда чаще всего ездят россияне
Названы страны, куда чаще всего ездят россияне
Россияне чаще всего в текущем году путешествовали в Турцию, Абхазию и Казахстан - на эти три страны пришлась половина всех выездов за границу в январе-сентябре... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T03:03:00+03:00
2025-11-07T03:03:00+03:00
2025-11-07T05:46:00+03:00
