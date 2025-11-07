Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Убийцы супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах действовали с соучастниками, которые помогли организовать похищение, арендовали авто и помещение, где держали потерпевших, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светалана Петренко.

"Следствием установлено, что у убийц были сообщники, которые помогали организовывать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали потерпевших. После убийства фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов", - сказала она.