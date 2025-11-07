Рейтинг@Mail.ru
Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК - РИА Новости, 07.11.2025
18:34 07.11.2025
Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК
Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК - РИА Новости, 07.11.2025
Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК
Убийцы супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах действовали с соучастниками, которые помогли организовать похищение, арендовали авто и помещение, где... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:34:00+03:00
2025-11-07T18:34:00+03:00
происшествия, россия, санкт-петербург, оаэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ОАЭ, Следственный комитет России (СК РФ)
Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК

СК: убийцы в ОАЭ организовали похищение супружеской пары

© RT на русскомTelegramОдин из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены
Один из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© RT на русскомTelegram
Один из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Убийцы супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах действовали с соучастниками, которые помогли организовать похищение, арендовали авто и помещение, где держали потерпевших, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светалана Петренко.
"Следствием установлено, что у убийц были сообщники, которые помогали организовывать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали потерпевших. После убийства фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов", - сказала она.
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
