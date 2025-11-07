Рейтинг@Mail.ru
СК продолжает устанавливать причастных к убийству семейной пары в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sk-2053527103.html
СК продолжает устанавливать причастных к убийству семейной пары в ОАЭ
СК продолжает устанавливать причастных к убийству семейной пары в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
СК продолжает устанавливать причастных к убийству семейной пары в ОАЭ
Следствие продолжает устанавливать всех фигурантов, причастных к убийству российской супружеской пары в ОАЭ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:33:00+03:00
2025-11-07T18:33:00+03:00
происшествия
оаэ
россия
санкт-петербург
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053506297.html
оаэ
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, россия, санкт-петербург, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ОАЭ, Россия, Санкт-Петербург, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК продолжает устанавливать причастных к убийству семейной пары в ОАЭ

СК продолжает устанавливать всех фигурантов по делу об убийстве супругов в ОАЭ

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие продолжает устанавливать всех фигурантов, причастных к убийству российской супружеской пары в ОАЭ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и фигурантов продолжается", - сказала она.
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.
Один из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
Вчера, 17:21
 
ПроисшествияОАЭРоссияСанкт-ПетербургСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала