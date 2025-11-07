https://ria.ru/20251107/sk-2053524985.html
СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
Ошибка пилотирования и техническая неисправность рассматриваются в числе версий крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 07.11.2025
СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
СК: крушения вертолета в Дагестане могло произойти из-за ошибки пилотирования