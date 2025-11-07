Рейтинг@Mail.ru
СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
18:24 07.11.2025 (обновлено: 19:43 07.11.2025)
СК назвал две версии крушения вертолета в Дагестане
происшествия
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ка-226
крушение вертолета в дагестане
республика дагестан
россия
происшествия, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), ка-226, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ка-226, Крушение вертолета в Дагестане
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ошибка пилотирования и техническая неисправность рассматриваются в числе версий крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В пятницу при выполнении полета вертолет Ка-226 с пассажирами на борту потерпел крушение в Дагестане и загорелся. Руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов уточнил РИА Новости, что четыре человека погибли, трое пострадали, по предварительным данным, при падении вертолета.
"Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие. Сотрудники Западного МСУТ СК России проводят осмотры, допросы, выемки и иные процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Экстренные службы назвали возможную причину крушения вертолета в Дагестане
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ка-226Крушение вертолета в Дагестане
 
 
