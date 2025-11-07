СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане

https://ria.ru/20251107/sk-2053487297.html
Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета Ка-226 в Дагестане
происшествия
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ка-226
республика дагестан
россия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, при выполнении полета вертолет Ка-22
6 с пассажирами на борту потерпел крушение в Дагестане
и загорелся, точное количество лиц, находившихся на борту, и погибших устанавливается. Ранее руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил РИА Новости, что четыре человека погибли, трое пострадали, по предварительным данным, при падении вертолета.
"Махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в Telegram-канале
управления.
Отмечается, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.