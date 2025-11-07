Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sk-2053487297.html
СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане
СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане
Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщило Западное... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:45:00+03:00
2025-11-07T16:45:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ка-226
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_cf10864a3cbcb0c2171085a1c778a143.jpg
https://ria.ru/20250414/vertolet-2011171573.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:103:1087:918_1920x0_80_0_0_4387f1448794025e3db3ad1b5db140d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), ка-226
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ка-226
СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане

СК завел дело о нарушении правил безопасности после падения КА-226 в Дагестане

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramСотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, при выполнении полета вертолет Ка-226 с пассажирами на борту потерпел крушение в Дагестане и загорелся, точное количество лиц, находившихся на борту, и погибших устанавливается. Ранее руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов сообщил РИА Новости, что четыре человека погибли, трое пострадали, по предварительным данным, при падении вертолета.
"Махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в Telegram-канале управления.
Отмечается, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Суд - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Обвинение запросило от 13 лет для поджигателей вертолета МЧС
14 апреля, 15:30
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ка-226
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала