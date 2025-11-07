СК завел дело после крушения вертолета в Дагестане

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Отмечается, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.