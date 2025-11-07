Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов - РИА Новости, 07.11.2025
11:12 07.11.2025
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов - РИА Новости, 07.11.2025
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов
Основные локации кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе уже определены, сообщил секретарь... РИА Новости, 07.11.2025
россия
красноярский край
республика хакасия
сергей шойгу
россия
красноярский край
республика хакасия
россия, красноярский край, республика хакасия, сергей шойгу
Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов

Шойгу: основные локации кластера глубокой переработки металлов уже определены

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
САЯНОГОРСК (Хакасия), 7 ноя - РИА Новости. Основные локации кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе уже определены, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Совместно с правительствами Красноярского края и республики Хакасии мы определили ключевые локации для развития кластера. Общая площадь земельных участков - более трёх тысяч гектаров. За последние два дня мы с вами объездили все предполагаемые площадки и составили понимание по их готовности, необходимой дополнительной инфраструктуре", - сказал Шойгу на заседании временной межведомственной группы при аппарате Совбеза РФ.
Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования. Шойгу выступил инициатором его создания.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Стратегию создания кластера критических металлов обсудили в Красноярске
Россия
Красноярский край
Республика Хакасия
Сергей Шойгу
 
 
