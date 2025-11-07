Шойгу рассказал о создании кластера глубокой переработки металлов

САЯНОГОРСК (Хакасия), 7 ноя - РИА Новости. Основные локации кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе уже определены, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Совместно с правительствами Красноярского края и республики Хакасии мы определили ключевые локации для развития кластера. Общая площадь земельных участков - более трёх тысяч гектаров. За последние два дня мы с вами объездили все предполагаемые площадки и составили понимание по их готовности, необходимой дополнительной инфраструктуре", - сказал Шойгу на заседании временной межведомственной группы при аппарате Совбеза РФ.
Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования. Шойгу выступил инициатором его создания.