Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су

На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Специалисты обнаружили черные ящики на месте катастрофы с гибелью экипажа вертолета в Дагестане, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

« "На месте крушения вертолета Ка-226 найдены черные ящики — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.

Оба они находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат расшифровке.

Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра Избербаш , рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Оно перевозило сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек. Четверо из них погибли на месте, еще один позже умер в Городской больнице Избербаша, куда также доставили двух других пострадавших.

Место падения вертолета в Дагестане

Как уточнили в региональном Минздраве, их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.