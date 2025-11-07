Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики
18:01 07.11.2025 (обновлено: 22:26 07.11.2025)
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики
Специалисты обнаружили черные ящики на месте катастрофы с гибелью экипажа вертолета в Дагестане, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.11.2025
2025
Кадры с места падения вертолета в Дагестане
Вертолет разбился в Дагестане. На борту было семь человек, пишут местные каналы.
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики

Бортовые самописцы упавшего в Дагестане Ка-226 нашли в приемлемом состоянии

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramСотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Специалисты обнаружили черные ящики на месте катастрофы с гибелью экипажа вертолета в Дагестане, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На месте крушения вертолета Ка-226 найдены черные ящики — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.

Оба они находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат расшифровке.
Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Оно перевозило сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек. Четверо из них погибли на месте, еще один позже умер в Городской больнице Избербаша, куда также доставили двух других пострадавших.
Как уточнили в региональном Минздраве, их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.
Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. Рассматриваются также версии с ошибкой пилота или технической неисправностью. На месте крушения начался пожар, его полностью потушили. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.
