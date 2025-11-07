Рейтинг@Mail.ru
В разбившемся в Дагестане вертолете находились сотрудники КЭМЗ
17:27 07.11.2025 (обновлено: 18:19 07.11.2025)
В разбившемся в Дагестане вертолете находились сотрудники КЭМЗ
Сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) находились в разбившемся в Дагестане вертолете, сообщили РИА Новости оперативные службы региона. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:27:00+03:00
2025-11-07T18:19:00+03:00
В разбившемся в Дагестане вертолете находились сотрудники КЭМЗ

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) находились в разбившемся в Дагестане вертолете, сообщили РИА Новости оперативные службы региона.
Ранее в министерстве туризма Дагестана опровергли РИА Новости распространившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что в вертолете, разбившемся в пятницу, находились туристы.
"В вертолете находились сотрудники концерна КЭМЗ", - сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. Минздрав Дагестана сообщил, что погибли четыре человека, еще троих с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в больницу Избербаша, один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 рассматривается возгорание двигателя во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Туристов в разбившемся вертолете не было, сообщили в Минтуризма Дагестана
