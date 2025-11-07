Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/putin-2053364675.html
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 07.11.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,9% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:28:00+03:00
2025-11-07T10:28:00+03:00
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
вциом
единая россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_a0d6ad7f608881c86ebd3c8a2b912dd6.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053289552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052894845_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3308ec91d6e3de81dbbad7f84585379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, единая россия, лдпр
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Единая Россия, ЛДПР
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

ВЦИОМ: 74,5 процента россиян одобряют работу Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,9% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (74,5%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 15,5% оценили его работу негативно. Кроме того, 77,9% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 17% граждан.
Работу правительства России одобряют 46,3% опрошенных, не одобряют - 21,6%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,4% россиян, 20,6% ответили, что не доверяют ему.
В то же время уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 32,5%, ЛДПР - 10,4%, КПРФ - 9,8%, "Новые люди" - 8,4% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,9%.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 27 октября по 2 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия — спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин рассказал о своем спортивном прошлом
6 ноября, 20:32
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМЕдиная РоссияЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала