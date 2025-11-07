Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,9% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (74,5%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 15,5% оценили его работу негативно. Кроме того, 77,9% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 17% граждан.
Работу правительства России одобряют 46,3% опрошенных, не одобряют - 21,6%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,4% россиян, 20,6% ответили, что не доверяют ему.
В то же время уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 32,5%, ЛДПР - 10,4%, КПРФ - 9,8%, "Новые люди" - 8,4% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,9%.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 27 октября по 2 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Путин рассказал о своем спортивном прошлом
6 ноября, 20:32