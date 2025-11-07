Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины обрушения нежилого дома на улице Розенштейна в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-служба городского надзорного ведомства.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в стене дома №39 на улице Розенштейна образовалась трещина, обрушились перекрытия.

Доходный дом в стиле модерн был построен в 1902-1904 годах архитектором Лялевичем. В 2010 году был признан аварийным, сейчас переведен в статус нежилого здания, расселен и законсервирован.