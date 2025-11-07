Межзвездный пришелец: загадка 3I/ATLAS, стремительно летящего к Земле

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Никто не мог предположить, какой шквал сенсаций вызовет тусклая точка света, появившаяся над горизонтом в конце октября. Межзвездный объект 3I/ATLAS, скрывавшийся почти месяц за Солнцем, внезапно снова показался астрономам.
Межзвездный странник
Сходство с Оумуамуа — первым межзвездным странником, замеченным в 2017 году, поражает. Тогда, восемь лет назад, человечество впервые столкнулось с телом, прибывшим из-за пределов Солнечной системы, и никто до сих пор не знает, что это было: астероид, комета или нечто искусственное.
Астероид Оумуамуа в представлении художника
Однако на этот раз сенсационные изображения оказались, мягко говоря, сомнительными. Проверка показала, что снимки, вызвавшие бурю обсуждений, скорее всего, сгенерированы искусственным интеллектом.
Но настоящие фотографии все же существуют. Их сделал астроном Цичэн Чжан из обсерватории Лоуэлла в Аризоне. Второго ноября он опубликовал результаты своих наблюдений. Снимки, сделанные через телескоп Ричи-Кретьена, показали лишь слабое размытое пятно — след от кометного облака.
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом "Джемини" в Чили
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом "Джемини" в Чили
"Никаких признаков внеземной технологии я не вижу, — заметил Чжан, его цитирует "КП". — Просто комета, едва заметная в утреннем небе". По его словам, объект становится все ярче и в ближайшие недели любители астрономии смогут увидеть его на большей части Северного полушария.
Признание астронома
Несмотря на спокойные заявления Чжана, в истории 3I/ATLAS слишком много странностей. Наблюдения показали, что, прячась за Солнцем, объект совершил нечто похожее на гравитационный маневр — изменил траекторию и ускорился, будто воспользовался тягой звезды.
Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением
Такой маневр был использован и главным героем фильма "Интерстеллар" вблизи черной дыры. Так ведут себя космические зонды, а не природные тела. Именно это обстоятельство привлекло внимание известного астрофизика Ави Леба, профессора Гарвардского университета, не раз заявлявшего о возможности существования инопланетных технологий.
Леб считает, что 3I/ATLAS может оказаться не просто кометой, а "троянским конем", замаскированным кораблем пришельцев, несущим на борту меньшие аппараты-разведчики. По его оценке, объект готовится к торможению перед сближением с Землей.
Максимальное сближение, по предположениям астрономов, произойдет 19 декабря 2025 года. Комета пройдет на расстоянии около 270 миллионов километров. Для космических масштабов это довольно близко.
Девять аномалий
Ави Леб в своих научных публикациях гораздо сдержаннее, чем в интервью, отмечает девять признаков, которые делают 3I/ATLAS уникальным. Во-первых, его траектория подозрительно точно совпадает с плоскостью орбит планет. Во-вторых, в июле и августе у объекта появился антихвост — шлейф частиц, направленный в сторону Солнца, а не от него. Это редкое явление можно объяснить оптическим эффектом, но астроном считает, что феномен "похож на работу тормозного двигателя".
Кроме того, комета содержит необычно высокий уровень никеля при низком содержании железа и почти полном отсутствии воды, в отличие от типичных ледяных тел Солнечной системы.
Наконец, 3I/ATLAS прибыл с того же направления, откуда в 1977 году поступил загадочный радиосигнал "Wow!", до сих пор остающийся одной из самых интригующих находок проекта SETI.
"Вероятность того, что все эти особенности совпадут случайно, — один к десяти квадриллионам", — подсчитал Ле.
Репутация "сенсационного" профессора
Имя Ави Леба давно стало нарицательным. Профессор Гарвардского университета возглавляет проект "Галилео", изучающий возможные техносигнатуры внеземных цивилизаций. Его репутацию портит склонность к громким заявлениям, но сам ученый утверждает, что его цель "не сенсации, а поиск истины".
Леб не впервые сталкивается с обвинениями в излишней фантазии. Несколько лет назад он заявил, что метеорит IM1, упавший у берегов Папуа — Новой Гвинеи, может быть обломком инопланетного корабля. И даже организовал подводную экспедицию, которая действительно нашла металлические шарики на дне океана. Но последующая экспертиза показала, что это просто земные частицы, а сейсмографы, на которые ссылался Леб, фиксировали не взрыв, а вибрации от проезжающих грузовиков.
Тем не менее ученый продолжает утверждать, что поиск внеземных технологий — одно из важнейших направлений науки XXI века.
Наука против слухов и теорий
Астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс, наблюдая за объектом с помощью космических аппаратов, заметили, что 3I/ATLAS внезапно стал ярче, а его свечение сместилось из красного в голубую часть спектра. Это могло бы означать настолько сильное повышение температуры, что она превысила температуру Солнца.
В целом ученые отмечают необычное поведение объекта. Но все происходит в рамках картины, согласно которой речь идет именно о комете. Исследователи призывают сохранять спокойствие и не поддаваться на сенсационные версии.
Сегодня объект вновь скрыт от глаз земных телескопов, но наблюдения продолжаются. Астрономы ждут, как он поведет себя после прохождения перигелия. Если яркость возрастет и появится мощный шлейф газа и пыли — перед нами обычная комета. Если же свет останется стабильным и в спектре появятся следы искусственного тепла — тогда разговоры об искусственном происхождении вспыхнут с новой силой.