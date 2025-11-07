Межзвездный пришелец: загадка 3I/ATLAS, стремительно летящего к Земле

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Никто не мог предположить, какой шквал сенсаций вызовет тусклая точка света, появившаяся над горизонтом в конце октября. Межзвездный объект 3I/ATLAS, скрывавшийся почти месяц за Солнцем, внезапно снова показался астрономам.

Межзвездный странник

31 октября 3I/ATLAS вновь стал видим с Земли, отмечает "КП". В социальных сетях начали циркулировать снимки, якобы сделанные японскими астрономами, на которых загадочный объект выглядел вытянутым, как сигара.

Сходство с Оумуамуа — первым межзвездным странником, замеченным в 2017 году, поражает. Тогда, восемь лет назад, человечество впервые столкнулось с телом, прибывшим из-за пределов Солнечной системы, и никто до сих пор не знает, что это было: астероид, комета или нечто искусственное.

© ESO / M. Kornmesser Астероид Оумуамуа в представлении художника © ESO / M. Kornmesser Астероид Оумуамуа в представлении художника

Однако на этот раз сенсационные изображения оказались, мягко говоря, сомнительными. Проверка показала, что снимки, вызвавшие бурю обсуждений, скорее всего, сгенерированы искусственным интеллектом.

Но настоящие фотографии все же существуют . Их сделал астроном Цичэн Чжан из обсерватории Лоуэлла в Аризоне. Второго ноября он опубликовал результаты своих наблюдений. Снимки, сделанные через телескоп Ричи-Кретьена, показали лишь слабое размытое пятно — след от кометного облака.

"Никаких признаков внеземной технологии я не вижу, — заметил Чжан, его цитирует "КП". — Просто комета, едва заметная в утреннем небе". По его словам, объект становится все ярче и в ближайшие недели любители астрономии смогут увидеть его на большей части Северного полушария.

Признание астронома

Несмотря на спокойные заявления Чжана, в истории 3I/ATLAS слишком много странностей. Наблюдения показали, что, прячась за Солнцем, объект совершил нечто похожее на гравитационный маневр — изменил траекторию и ускорился, будто воспользовался тягой звезды.

© European Space Agency Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением © European Space Agency Изображение Солнца под ультрафиолетовым излучением

Такой маневр был использован и главным героем фильма "Интерстеллар" вблизи черной дыры. Так ведут себя космические зонды, а не природные тела. Именно это обстоятельство привлекло внимание известного астрофизика Ави Леба, профессора Гарвардского университета, не раз заявлявшего о возможности существования инопланетных технологий.

Леб считает , что 3I/ATLAS может оказаться не просто кометой, а "троянским конем", замаскированным кораблем пришельцев, несущим на борту меньшие аппараты-разведчики. По его оценке, объект готовится к торможению перед сближением с Землей.

Максимальное сближение, по предположениям астрономов, произойдет 19 декабря 2025 года. Комета пройдет на расстоянии около 270 миллионов километров. Для космических масштабов это довольно близко.

Девять аномалий

Ави Леб в своих научных публикациях гораздо сдержаннее, чем в интервью, отмечает девять признаков, которые делают 3I/ATLAS уникальным. Во-первых, его траектория подозрительно точно совпадает с плоскостью орбит планет. Во-вторых, в июле и августе у объекта появился антихвост — шлейф частиц, направленный в сторону Солнца, а не от него. Это редкое явление можно объяснить оптическим эффектом, но астроном считает, что феномен "похож на работу тормозного двигателя".

Кроме того, комета содержит необычно высокий уровень никеля при низком содержании железа и почти полном отсутствии воды, в отличие от типичных ледяных тел Солнечной системы.

Наконец, 3I/ATLAS прибыл с того же направления, откуда в 1977 году поступил загадочный радиосигнал "Wow!", до сих пор остающийся одной из самых интригующих находок проекта SETI.

"Вероятность того, что все эти особенности совпадут случайно, — один к десяти квадриллионам", — подсчитал Ле.

Репутация "сенсационного" профессора

Имя Ави Леба давно стало нарицательным. Профессор Гарвардского университета возглавляет проект "Галилео", изучающий возможные техносигнатуры внеземных цивилизаций. Его репутацию портит склонность к громким заявлениям, но сам ученый утверждает, что его цель "не сенсации, а поиск истины".

Леб не впервые сталкивается с обвинениями в излишней фантазии. Несколько лет назад он заявил, что метеорит IM1, упавший у берегов Папуа — Новой Гвинеи, может быть обломком инопланетного корабля. И даже организовал подводную экспедицию, которая действительно нашла металлические шарики на дне океана. Но последующая экспертиза показала, что это просто земные частицы, а сейсмографы, на которые ссылался Леб, фиксировали не взрыв, а вибрации от проезжающих грузовиков.

Тем не менее ученый продолжает утверждать, что поиск внеземных технологий — одно из важнейших направлений науки XXI века.

Наука против слухов и теорий

Астрономы Цичэн Чжан и Карл Бэттамс, наблюдая за объектом с помощью космических аппаратов, заметили, что 3I/ATLAS внезапно стал ярче, а его свечение сместилось из красного в голубую часть спектра. Это могло бы означать настолько сильное повышение температуры, что она превысила температуру Солнца.

© NASA Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года © NASA Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года

В целом ученые отмечают необычное поведение объекта. Но все происходит в рамках картины, согласно которой речь идет именно о комете. Исследователи призывают сохранять спокойствие и не поддаваться на сенсационные версии.