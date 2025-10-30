"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых своим маневром

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта, об этом сообщил в своем Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта, об этом сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.

"К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?" — написал он.

По словам ученого, межзвездный объект 3I/ATLAS уже прошел половину пути своего путешествия по Солнечной системе, но его новая траектория обостряет вопрос о внеземном происхождении объекта.

"Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS "троянским конем", внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя", — пояснил Леб.

По расчетам ученого, лишь 19 декабря 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 миллионов километров, приняв чисто гравитационную траекторию, что может прояснить вопрос.

"Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?" — задался в шутку вопросом Леб.

В прошлую субботу астрофизик сообщил в своем блоге, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может уже на следующей неделе осуществить гравитационный маневр Оберта.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.