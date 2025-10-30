Рейтинг@Mail.ru
06:04 30.10.2025 (обновлено: 16:41 30.10.2025)
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых своим маневром
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS удивил ученых своим маневром

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS выбрал странную траекторию для осуществления маневра Оберта, об этом сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.
"К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?" — написал он.
По словам ученого, межзвездный объект 3I/ATLAS уже прошел половину пути своего путешествия по Солнечной системе, но его новая траектория обостряет вопрос о внеземном происхождении объекта.
"Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS "троянским конем", внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя", — пояснил Леб.
По расчетам ученого, лишь 19 декабря 2025 года межзвездный объект 3I/ATLAS достигнет ближайшего к Земле расстояния в 267 миллионов километров, приняв чисто гравитационную траекторию, что может прояснить вопрос.
"Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?" — задался в шутку вопросом Леб.
В прошлую субботу астрофизик сообщил в своем блоге, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может уже на следующей неделе осуществить гравитационный маневр Оберта.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
