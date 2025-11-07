https://ria.ru/20251107/primore-2053333474.html
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
Школьника из села Чугуевка Приморского края Тимофея Полякова наградили медалью Совета Федерации за спасение от медведя пяти женщин
приморский край
россия
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
Тимофея Полякова из Приморья наградили за спасение пяти женщин от медведя
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Школьника из села Чугуевка Приморского края Тимофея Полякова наградили медалью Совета Федерации за спасение от медведя пяти женщин, сообщило региональное Министерство по делам ГО и ЧС.
"Летом этого года 15-летний подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не побоялся, смог добежать до людей и предупредить об опасности. Благодаря его смелому поступку женщины успели укрыться в безопасном месте. Тем самым девятиклассник спас пятерых человек", — говорится в релизе.
Сам подросток рассказал, что понимал, что медведь идет в сторону женщин.
"Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место", — сказал он.
Сенатор Александр Ролик вручил мальчику медаль "За проявленное мужество". Глава краевого Министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин и директор ГКУ по пожарной безопасности Анатолий Кубарев поздравили героя с наградой и вручили ценный подарок.