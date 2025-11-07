Рейтинг@Mail.ru
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
Хорошие новости
 
06:02 07.11.2025 (обновлено: 11:53 07.11.2025)
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя
Школьника из села Чугуевка Приморского края Тимофея Полякова наградили медалью Совета Федерации за спасение от медведя пяти женщин, сообщило региональное... РИА Новости, 07.11.2025
В Приморье школьника наградили за спасение пяти женщин от медведя

Тимофея Полякова из Приморья наградили за спасение пяти женщин от медведя

© Фото : Министерство ГОЧС ПриморьяНаграждение Тимофея Полякова за спасение пяти женщин в Приморье
Награждение Тимофея Полякова за спасение пяти женщин в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Министерство ГОЧС Приморья
Награждение Тимофея Полякова за спасение пяти женщин в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя — РИА Новости. Школьника из села Чугуевка Приморского края Тимофея Полякова наградили медалью Совета Федерации за спасение от медведя пяти женщин, сообщило региональное Министерство по делам ГО и ЧС.
"Летом этого года 15-летний подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где находились женщины, идет медведь. Подросток не побоялся, смог добежать до людей и предупредить об опасности. Благодаря его смелому поступку женщины успели укрыться в безопасном месте. Тем самым девятиклассник спас пятерых человек", — говорится в релизе.
Спасение пенсионерки неподалеку от железной дороги в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин наградил железнодорожника, спасшего пенсионерку в Биробиджане
4 марта, 02:56
Сам подросток рассказал, что понимал, что медведь идет в сторону женщин.
"Через лес, обходя его, побежал на поле, чтобы вывести женщин из леса и привести в безопасное место", — сказал он.
Сенатор Александр Ролик вручил мальчику медаль "За проявленное мужество". Глава краевого Министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин и директор ГКУ по пожарной безопасности Анатолий Кубарев поздравили героя с наградой и вручили ценный подарок.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна
30 апреля, 12:32
 
