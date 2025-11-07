В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Птица китайский бюльбюль впервые обнаружена в морском заповеднике в Приморье, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".

"Птица китайский бюльбюль впервые обнаружена в Морском заповеднике. Это первая достоверная встреча данной птицы на территориях "Земли леопарда": в основном они обитают в центральных и восточных районах Китая , откуда с начала 21-го века расселяются в северном направлении", - говорится в сообщении.

Ранее в России были зарегистрированы лишь шесть встреч этой птицы на разных участках юга Приморья.

"Встреча была неожиданной: в утренние часы мы собирались выходить на учет змей и услышали незнакомое пение птиц, доносилось оно с кроны деревьев. С собой был фотоаппарат, поэтому нам удалось снять незнакомый вид. Такие птицы мне встретились впервые. Я отправила полученные данные научному сотруднику Тихоокеанского института географии ДВО РАН - Юрию Глущенко, которой подтвердил мою догадку - это залетный вид, ранее не фиксировавшийся на территориях "Земли леопарда", - рассказала старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова.

Заповедные территории - это безопасные зоны для всех видов животных и птиц, где они могут спокойно кормиться и размножаться, не испытывая стресса от излишнего внимания.

Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.