В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля
Хорошие новости
 
05:16 07.11.2025
В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля
В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля - РИА Новости, 07.11.2025
В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля
Птица китайский бюльбюль впервые обнаружена в морском заповеднике в Приморье, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда". РИА Новости, 07.11.2025
хорошие новости
россия
китай
российская академия наук
россия
китай
россия, китай, российская академия наук
Хорошие новости, Россия, Китай, Российская академия наук
В Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля

В Морском заповеднике в Приморье впервые обнаружили китайского бюльбюля

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Птица китайский бюльбюль впервые обнаружена в морском заповеднике в Приморье, сообщает дирекция заповедников "Земля леопарда".
"Птица китайский бюльбюль впервые обнаружена в Морском заповеднике. Это первая достоверная встреча данной птицы на территориях "Земли леопарда": в основном они обитают в центральных и восточных районах Китая, откуда с начала 21-го века расселяются в северном направлении", - говорится в сообщении.
Ранее в России были зарегистрированы лишь шесть встреч этой птицы на разных участках юга Приморья.
"Встреча была неожиданной: в утренние часы мы собирались выходить на учет змей и услышали незнакомое пение птиц, доносилось оно с кроны деревьев. С собой был фотоаппарат, поэтому нам удалось снять незнакомый вид. Такие птицы мне встретились впервые. Я отправила полученные данные научному сотруднику Тихоокеанского института географии ДВО РАН - Юрию Глущенко, которой подтвердил мою догадку - это залетный вид, ранее не фиксировавшийся на территориях "Земли леопарда", - рассказала старший научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Ирина Маслова.
Заповедные территории - это безопасные зоны для всех видов животных и птиц, где они могут спокойно кормиться и размножаться, не испытывая стресса от излишнего внимания.
Дальневосточный морской биосферный заповедник учрежден в 1978 году для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, богатейшего по составу морской и островной флоры и фауны в России. В 2003 году территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года находится под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". На островах заповедника ежегодно размножается пятнистая нерпа. В охраняемых водах обитают мохнатоголовые морские собачки и акула катран, китообразные, малые полосатики, дельфины и косатки, тропические рыбы: рыба-сабля, летучие рыбы, ядовитая собака-рыба (фугу), спинороги. В заповеднике находится самый южный остров России - остров Фуругельма - единственное в стране место гнездования малой колпицы, одной из редчайших птиц в мире. Также только здесь гнездится желтоклювая цапля.
Китайский бюльбюль - вид воробьинообразных птиц из семейства бюльбюлевых. Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы - один из признаков климатических изменений на планете. Есть вероятность, что в будущем эта птица может мигрировать в Россию на постоянное место жительства, где будет выводить потомство.
Хорошие новостиРоссияКитайРоссийская академия наук
 
 
