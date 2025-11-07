Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане опровергли сообщения о перебоях с препаратами для почек - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/preparaty-2053317934.html
В Дагестане опровергли сообщения о перебоях с препаратами для почек
В Дагестане опровергли сообщения о перебоях с препаратами для почек - РИА Новости, 07.11.2025
В Дагестане опровергли сообщения о перебоях с препаратами для почек
Министерство здравоохранения Дагестана опровергло информацию о якобы возникших в регионе перебоях с препаратами для лечения хронической болезни почек, отметив,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:55:00+03:00
2025-11-07T00:55:00+03:00
здоровье - общество
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg
https://ria.ru/20251106/onkologiya-2053104937.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_c416a196f6215eedcf3c2f3fb68cd6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика дагестан, россия
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Россия
В Дагестане опровергли сообщения о перебоях с препаратами для почек

Минздрав Дагестана опроверг сообщения о перебоях с препаратами для почек

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Дагестана опровергло информацию о якобы возникших в регионе перебоях с препаратами для лечения хронической болезни почек, отметив, что медикаменты имеются с запасом.
Ранее газета "Известия" сообщала, что в десяти регионах России, в том числе в Дагестане, возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с хроническими болезнями почек.
"Препараты для пациентов с болезнями почек есть в наличии даже с некоторым запасом. Хочется успокоить пациентов: лечиться в соответствии с показаниями они будут и в дальнейшем. Издание, опубликовавшее пугающие "сведения" о проблемах в поставке препаратов, не имело на руках сведений о количестве препаратов в республике", – сообщается в Telegram-канале министерства.
В ведомстве заявили, что медикаменты для лечения тяжелой патологии почек имеются в наличии с запасом на пять-семь месяцев вперед.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В России завершили доклинические испытания нового препарата от рака груди
6 ноября, 05:27
 
Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала