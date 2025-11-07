Рейтинг@Mail.ru
Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушили - РИА Новости, 07.11.2025
17:55 07.11.2025 (обновлено: 17:56 07.11.2025)
Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушили
Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушили
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушен, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России.
"Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушен", - говорится в сообщении.

Вертолет санитарной авиации выполнил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Ростех" рассказал о спасении санитарного вертолета на Ставрополье
20 февраля, 17:01
 
