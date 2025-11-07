https://ria.ru/20251107/pozhar-2053518412.html
Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушили
Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушили
Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушен, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС России. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:55:00+03:00
