В Петербурге хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте колледжа
15:49 07.11.2025 (обновлено: 16:14 07.11.2025)
В Петербурге хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте колледжа
В Петербурге хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте колледжа
технологии
санкт-петербург
санкт-петербург
2025
Новости
технологии, санкт-петербург
Технологии, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Реклама вэбкам-студии на короткое время появилась на взломанном сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, в настоящее время он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщили о рекламе вэбкам-студии на главной странице сайта Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа. Реклама обещала "все условия" для моделей, вплоть до личного продюсера. Также предлагалась работа, не связанная с проведением прямых эфиров.
"Как сообщила администрация, сайт был взломан. В настоящее время наши ИТ-специалисты привели всё в порядок", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о появлении рекламы вэбкам-студии.
Работа на компьютере - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Опрос показал, сколько россиян сталкивались со взломом аккаунтов в соцсетях
25 октября, 16:33
 
Технологии
 
 
