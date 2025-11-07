В Петербурге хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте колледжа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Реклама вэбкам-студии на короткое время появилась на взломанном сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, в настоящее время он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщили о рекламе вэбкам-студии на главной странице сайта Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа. Реклама обещала "все условия" для моделей, вплоть до личного продюсера. Также предлагалась работа, не связанная с проведением прямых эфиров.