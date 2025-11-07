https://ria.ru/20251107/piter-2053468595.html
В Петербурге хакеры разместили рекламу вебкам-студии на сайте колледжа
2025-11-07T15:49:00+03:00
2025-11-07T15:49:00+03:00
2025-11-07T16:14:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Реклама вэбкам-студии на короткое время появилась на взломанном сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа, в настоящее время он работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщили о рекламе вэбкам-студии на главной странице сайта Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа. Реклама обещала "все условия" для моделей, вплоть до личного продюсера. Также предлагалась работа, не связанная с проведением прямых эфиров.
"Как сообщила администрация, сайт был взломан. В настоящее время наши ИТ-специалисты привели всё в порядок", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о появлении рекламы вэбкам-студии.