СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ
10:43 07.11.2025 (обновлено: 11:37 07.11.2025)
СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после исчезновения россиян в ОАЭ, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
в мире
2025
санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), оаэ
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ОАЭ, В мире
© Фото : соцсетиРоман Новак и его жена Анна
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети
Роман Новак и его жена Анна. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после исчезновения россиян в ОАЭ, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах <...> по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц")", — говорится в посте.
По данным нескольких Telegram-каналов, пропавшие — Роман Новак, который, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах, и его жена Анна. У них есть несовершеннолетние дети.

В СК уточнили, что с заявлением об исчезновении россиян обратились их родственники. Супруги постоянно проживали в Дубае. Второго октября личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. Далее связь с ними пропала.
Следователи совместно с МВД и представителями силовых структур ОАЭ устанавливают местонахождение пропавших граждан России и обстоятельства произошедшего.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
