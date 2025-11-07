СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после исчезновения россиян в ОАЭ, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах <...> по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части второй статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц")", — говорится в посте.
По данным нескольких Telegram-каналов, пропавшие — Роман Новак, который, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах, и его жена Анна. У них есть несовершеннолетние дети.
В СК уточнили, что с заявлением об исчезновении россиян обратились их родственники. Супруги постоянно проживали в Дубае. Второго октября личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. Далее связь с ними пропала.
Следователи совместно с МВД и представителями силовых структур ОАЭ устанавливают местонахождение пропавших граждан России и обстоятельства произошедшего.