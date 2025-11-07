В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 21 миллиона рублей

«

"Пенсионер 1939 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. С 21 октября ему поступали звонки от неизвестного лица, который представился сотрудником полиции и под предлогом сохранения средств убедил пенсионера передать деньги", - сказал собеседник агентства.