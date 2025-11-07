Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 21 миллиона рублей
10:35 07.11.2025
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более 21 миллиона рублей
Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 21 миллиона рублей якобы для сохранения средств, он три раза встречался с курьером для передачи денег, сообщил... РИА Новости, 07.11.2025
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 21 миллиона рублей якобы для сохранения средств, он три раза встречался с курьером для передачи денег, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
"Пенсионер 1939 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. С 21 октября ему поступали звонки от неизвестного лица, который представился сотрудником полиции и под предлогом сохранения средств убедил пенсионера передать деньги", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожилой житель Петербурга встречался с курьером 29 октября, 2 и 5 ноября, где передал 9,3 миллиона рублей, 11 миллионов рублей и 1,4 миллиона рублей соответственно. Общий ущерб составил 21,7 миллиона рублей.
В пресс-службе прокуратуры города сообщили, что ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей
6 ноября, 13:55
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
