Орбан рассказал, что мешает проведению саммита Россия-США в Будапеште
01:46 07.11.2025 (обновлено: 07:30 07.11.2025)
Орбан рассказал, что мешает проведению саммита Россия-США в Будапеште
в мире, россия, будапешт, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан
В мире, Россия, Будапешт, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Орбан рассказал, что мешает проведению саммита Россия-США в Будапеште

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Саммит России и США в Будапеште может состояться через несколько дней после того как Москва и Вашингтон урегулируют "один-два" вопроса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что инициатива провести российско-американскую встречу на высшем уровне по-прежнему существует, но такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также сообщал, что России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры смогут принимать решение о сроках и месте для нового контакта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Орбан заявил, что его встреча с Трампом приблизит саммит России и США
31 октября, 15:32
"В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать (в украинском конфликте - ред.) прекращение огня и мир", - заявил премьер в интервью газете Magyar Nemzet.
Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Орбан: Венгрия хочет от США исключения из санкций на покупку газа из России
31 октября, 11:25
 
