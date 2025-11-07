Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ помогают в расследовании убийства супружеской пары, сообщили в СК
18:37 07.11.2025
ОАЭ помогают в расследовании убийства супружеской пары, сообщили в СК
Правоохранители Объединённых Арабских Эмиратов помогают российским коллегам в расследовании убийства супружеской пары, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 07.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
россия, санкт-петербург, оаэ, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, ОАЭ, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
ОАЭ помогают в расследовании убийства супружеской пары, сообщили в СК

Петренко: ОАЭ помогают СК в расследовании убийства супружеской пары

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранители Объединённых Арабских Эмиратов помогают российским коллегам в расследовании убийства супружеской пары, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В раскрытии преступления российским правоохранителям помогают представители правоохранительных органов Объединённых Арабских Эмиратов. В настоящее время они работают вместе с российской следственно-оперативной группой в Санкт-Петербурге", - сказала она.
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом.
Задержание подозреваемых в убийстве супружеской пары в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В России задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ
РоссияСанкт-ПетербургОАЭСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
