В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ
10:49 07.11.2025 (обновлено: 11:02 07.11.2025)
В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ
В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ
Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:49:00+03:00
2025-11-07T11:02:00+03:00
в мире
оаэ
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
оаэ
россия
санкт-петербург
В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ

СК: пропавшая в ОАЭ пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами

Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другой автомобиль, в дальнейшем связь с ними пропала, сообщает Следственный комитет России.
"По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СК, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратились с заявлением о безвестном исчезновении родственники пары. Супруги постоянно проживала в городе Дубае. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ряд Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах.
Здание генерального консульства РФ в Пхукете - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Консульство не получало обращений по исчезновению россиянина на Пхукете
3 ноября, 18:32
 
В миреОАЭРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
