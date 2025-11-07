В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другой автомобиль, в дальнейшем связь с ними пропала, сообщает Следственный комитет России.