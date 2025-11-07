https://ria.ru/20251107/oae-2053367701.html
В СК рассказали подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пропавшая в ОАЭ супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта, они приехали на личном автомобиле на стоянку у озера, где пересели в другой автомобиль, в дальнейшем связь с ними пропала, сообщает Следственный комитет России.
"По данным следствия, 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала", - сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Как уточняет СК
, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга
обратились с заявлением о безвестном исчезновении родственники пары. Супруги постоянно проживала в городе Дубае
. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает ряд Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и мог быть замешан в мошеннических схемах.