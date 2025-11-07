Рейтинг@Mail.ru
ВС Азербайджана приводятся в соответствие со стандартами НАТО, заявил Алиев
00:22 07.11.2025 (обновлено: 00:49 07.11.2025)
ВС Азербайджана приводятся в соответствие со стандартами НАТО, заявил Алиев
ВС Азербайджана приводятся в соответствие со стандартами НАТО, заявил Алиев
в мире
азербайджан
баку
турция
ильхам алиев
нато
в мире, азербайджан, баку, турция, ильхам алиев, нато
В мире, Азербайджан, Баку, Турция, Ильхам Алиев, НАТО
ВС Азербайджана приводятся в соответствие со стандартами НАТО, заявил Алиев

Ильхам Алиев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с представителями Североатлантического альянса.
Алиев 6 ноября в Баку встретился с делегацией НАТО в составе представителей при альянсе от Турции, ряда европейских стран, а также заместителей постпредов США и Франции.
"Армия Азербайджана приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией", - сказал Алиев.
Азербайджан сотрудничает с НАТО в рамках программы "Расширение военного образования" с 2008 года.
В миреАзербайджанБакуТурцияИльхам АлиевНАТО
 
 
