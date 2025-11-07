Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению - РИА Новости, 07.11.2025
10:57 07.11.2025
МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению
МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению - РИА Новости, 07.11.2025
МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению
Ядерный арсенал КНР несопоставим с уровнями ядерных сил РФ и США, требовать от Китая на данном этапе присоединиться к переговорам по ядерному разоружению... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:57:00+03:00
2025-11-07T10:57:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
в мире, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению

МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по разоружению неразумным

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Ядерный арсенал КНР несопоставим с уровнями ядерных сил РФ и США, требовать от Китая на данном этапе присоединиться к переговорам по ядерному разоружению несправедливо, неразумно и неосуществимо, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"Ядерный арсенал Китая несопоставим с уровнем ядерных сил США и России. Требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями на данном этапе несправедливо, неразумно и неосуществимо", - заявила Мао Нин на вопрос РИА Новости о том, нет ли изменений в позиции КНР по участию в переговорах по контролю над ядерными вооружениями с Россией и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
Вчера, 09:26
 
В миреКитайСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
