МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Ядерный арсенал КНР несопоставим с уровнями ядерных сил РФ и США, требовать от Китая на данном этапе присоединиться к переговорам по ядерному разоружению несправедливо, неразумно и неосуществимо, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"Ядерный арсенал Китая несопоставим с уровнем ядерных сил США и России. Требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями на данном этапе несправедливо, неразумно и неосуществимо", - заявила Мао Нин на вопрос РИА Новости о том, нет ли изменений в позиции КНР по участию в переговорах по контролю над ядерными вооружениями с Россией и США.
