МИД Китая ответил на призыв присоединиться к переговорам по разоружению

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Ядерный арсенал КНР несопоставим с уровнями ядерных сил РФ и США, требовать от Китая на данном этапе присоединиться к переговорам по ядерному разоружению несправедливо, неразумно и неосуществимо, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос РИА Новости.