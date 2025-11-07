Вес манула из красноярского парка "Роев ручей" превысил шесть килограммов

https://ria.ru/20251107/manul-2053373862.html
Вес манула Бориса из красноярского парка "Роев ручей" перевалил за 6 килограммов, теперь дикий кот весит 6150 граммов, сообщил парк. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:16:00+03:00
2025-11-07T11:16:00+03:00
2025-11-07T11:18:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Вес манула Бориса из красноярского парка "Роев ручей" перевалил за 6 килограммов, теперь дикий кот весит 6150 граммов, сообщил парк.
"Пятничное взвешивание показало, что подготовка к зиме идет нормально... Ровно месяц назад Боря весил 5400, сегодня – 6150", - говорится в сообщении.
Ранее представитель парка Олег Чипура рассказывал РИА Новости, что процесс зажировки продолжается полным ходом, и у животного впереди целый ноябрь. В парке подчеркивали, что манул проходит ежедневное взвешивание, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен набрать к ноябрю от 4,6 до 6 килограммов.
Манул Борис родился в Новосибирске
в 2023 году. В красноярский парк "Роев ручей
" он переехал в августе 2025 года.