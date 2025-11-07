Рейтинг@Mail.ru
Вес манула из красноярского парка "Роев ручей" превысил шесть килограммов
11:16 07.11.2025
Вес манула из красноярского парка "Роев ручей" превысил шесть килограммов
Вес манула из красноярского парка "Роев ручей" превысил шесть килограммов
Вес манула Бориса из красноярского парка "Роев ручей" перевалил за 6 килограммов, теперь дикий кот весит 6150 граммов, сообщил парк. РИА Новости, 07.11.2025
2025
новосибирск, роев ручей
Вес манула из красноярского парка "Роев ручей" превысил шесть килограммов

Вес красноярского манула Бориса на зажировке перевалил за шесть килограммов

Манул Борис из красноярского парка "Роев ручей"
Манул Борис из красноярского парка "Роев ручей"
КРАСНОЯРСК, 7 ноя – РИА Новости. Вес манула Бориса из красноярского парка "Роев ручей" перевалил за 6 килограммов, теперь дикий кот весит 6150 граммов, сообщил парк.
"Пятничное взвешивание показало, что подготовка к зиме идет нормально... Ровно месяц назад Боря весил 5400, сегодня – 6150", - говорится в сообщении.
Ранее представитель парка Олег Чипура рассказывал РИА Новости, что процесс зажировки продолжается полным ходом, и у животного впереди целый ноябрь. В парке подчеркивали, что манул проходит ежедневное взвешивание, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен набрать к ноябрю от 4,6 до 6 килограммов.
Манул Борис родился в Новосибирске в 2023 году. В красноярский парк "Роев ручей" он переехал в августе 2025 года.
В Ленинградском зоопарке показали, как изменился манул Шу к зиме
