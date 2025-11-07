Вес манула из красноярского парка "Роев ручей" превысил шесть килограммов

"Пятничное взвешивание показало, что подготовка к зиме идет нормально... Ровно месяц назад Боря весил 5400, сегодня – 6150", - говорится в сообщении.

Ранее представитель парка Олег Чипура рассказывал РИА Новости, что процесс зажировки продолжается полным ходом, и у животного впереди целый ноябрь. В парке подчеркивали, что манул проходит ежедневное взвешивание, чтобы убедиться, что он набирает необходимую массу. Согласно нормам, дикий кот, весивший летом около 4 килограммов, должен набрать к ноябрю от 4,6 до 6 килограммов.