Ученые предупредили о начале мощнейшей магнитной бури

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Земле предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года — и одну из мощнейших за последние несколько лет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Земля одновременно должна войти в зону действия крупной корональной дыры, а также выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших двое суток назад. <…> Судя по показаниям наземных и космических средств контроля, первый пункт расписания на день на данный момент выполнен", — говорится в ее Telegram-канале

По словам астрономов, магнитные бури начались еще накануне, а сегодня воздействие корональной дыры перевело параметры солнечного ветра в совсем экстремальные диапазоны.

Как отметили в лаборатории, пока что магнитосфера нашей планеты реагирует на это умеренно — магнитные бури держатся на низком и среднем уровнях G1-G2. Но они, скорее всего, достигнут уровня сильных — G3.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. При максимальном уровне — G5 — возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Тем не менее, считают специалисты, это только прелюдия, а основным событием будет приход облаков солнечной плазмы. Самые быстрые части выбросов уже дошли до Земли и сейчас воздействуют на нее вместе с солнечным ветром, а основная масса будет подходить в течение суток.

« "На данный момент не очень ясно, сколько ударов в итоге предстоит выдержать планете. Вероятным является сценарий, по которому облака плазмы по пути слились в одно и граница между ними будет неразличима", — спрогнозировали ученые.