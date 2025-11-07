Канье Уэст извинился перед евреями после антисемитских высказываний

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания.

Уэст неоднократно высказывался в антисемитском ключе, даже не стесняясь открыто восхвалять Адольфа Гитлера . В свое аккаунте в соцсети X рэп-исполнитель, который теперь называет себя Йе, поделился оригинальным твитом главного раввинского судьи в Марокко , рабби Йешаяху Йосефа Пинто, в котором тот рассказал о том, как музыкант принёс извинения за свои высказывания.

"Я боролся с проблемами, с разными проблемами, а также с биполярным расстройством. Из-за этого мои идеи доходили до крайности, и я забывал о безопасности окружающих людей и о своей собственной. Поэтому я захотел прийти и взять на себя ответственность", - сказал Канье в видеоролике, сопровождавшем публикацию.

Раввин Йешаяху Пинто ответил, что каждый, кто искренне хочет исправить свою ошибку, заслуживает шанса на это.

В День победы, который отмечается в Европе США , Канье выпустил трек под названием "Heil Hitler", а позже представил мерч со свастикой.

В 2022 году он появился на публике в футболке с надписью "Жизни белых имеют значение". Эта фраза стала лозунгом неонацистов и сторонников превосходства белой расы в ответ на движение Black Lives Matter. После чего Канье продолжил развивать эту риторику в своих социальных сетях и во время интервью.