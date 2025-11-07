Рейтинг@Mail.ru
Канье Уэст извинился перед евреями после антисемитских высказываний
Шоубиз
 
03:46 07.11.2025 (обновлено: 04:00 07.11.2025)
Канье Уэст извинился перед евреями после антисемитских высказываний
Канье Уэст извинился перед евреями после антисемитских высказываний - РИА Новости, 07.11.2025
Канье Уэст извинился перед евреями после антисемитских высказываний
Рэпер Канье Уэст принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания. РИА Новости, 07.11.2025
шоубиз
марокко
европа
сша
канье уэст
адольф гитлер
adidas ag
balenciaga
марокко
европа
сша
марокко, европа, сша, канье уэст, адольф гитлер, adidas ag, balenciaga, forbes
Шоубиз, Марокко, Европа, США, Канье Уэст, Адольф Гитлер, Adidas AG, Balenciaga, Forbes
Канье Уэст извинился перед евреями после антисемитских высказываний

Канье Уэст извинился перед евреями за антисемитские и нацистские высказывания

Канье Уэст. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания.
Уэст неоднократно высказывался в антисемитском ключе, даже не стесняясь открыто восхвалять Адольфа Гитлера. В свое аккаунте в соцсети X рэп-исполнитель, который теперь называет себя Йе, поделился оригинальным твитом главного раввинского судьи в Марокко, рабби Йешаяху Йосефа Пинто, в котором тот рассказал о том, как музыкант принёс извинения за свои высказывания.
17 июня, 23:55
"Я боролся с проблемами, с разными проблемами, а также с биполярным расстройством. Из-за этого мои идеи доходили до крайности, и я забывал о безопасности окружающих людей и о своей собственной. Поэтому я захотел прийти и взять на себя ответственность", - сказал Канье в видеоролике, сопровождавшем публикацию.
Раввин Йешаяху Пинто ответил, что каждый, кто искренне хочет исправить свою ошибку, заслуживает шанса на это.
В День победы, который отмечается в Европе и США, Канье выпустил трек под названием "Heil Hitler", а позже представил мерч со свастикой.
В 2022 году он появился на публике в футболке с надписью "Жизни белых имеют значение". Эта фраза стала лозунгом неонацистов и сторонников превосходства белой расы в ответ на движение Black Lives Matter. После чего Канье продолжил развивать эту риторику в своих социальных сетях и во время интервью.
В ответ на его действия ведущие бренды, такие как Adidas, Balenciaga и Gap, разорвали все контракты с музыкантом, и он был исключён из списка миллиардеров Forbes.
19 февраля, 20:07
 
ШоубизМароккоЕвропаСШАКанье УэстАдольф ГитлерAdidas AGBalenciagaForbes
 
 
