Ситуация с безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной, заявил Гросси

ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается крайне нестабильной, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что агентству удалось договориться о локальном режиме тишины у ЗАЭС, что позволит провести ремонт ЛЭП и снизить риск аварии на станции.
"Обе стороны осознают риски, связанные с длительной потерей питания, а также с ограниченной резервностью внешних источников электроэнергии на ядерном объекте. Они конструктивно сотрудничали с нами, чтобы эти критически важные ремонтные работы могли быть выполнены. Однако общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на Запорожской АЭС остается крайне нестабильной", - приводятся слова Гросси в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
Гендиректор агентства добавил, что о полном успехе в ситуации на станции можно будет говорить лишь тогда, когда этот конфликт завершится без ядерной аварии.
