В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка

В Благовещенске грабитель после кражи заснул в квартире, где его застала хозяйка, сообщил главк МВД по Амурской области.
2025-11-07T08:30:00+03:00
2025-11-07T08:30:00+03:00
2025-11-07T15:33:00+03:00
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. В Благовещенске грабитель после кражи заснул в квартире, где его застала хозяйка, сообщил главк МВД по Амурской области.
Женщина 1969 года рождения заявила в полицию, что вернулась с ночной смены и обнаружила у себя дома незнакомого мужчину.
"Выяснилось, что ночью злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый упаковал в пакеты необходимые ему вещи (телевизор и бензопилу), однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул", — говорится в релизе.
Мужчину задержали. Это 45-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.
Против него возбудили уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.
Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде.