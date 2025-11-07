Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка
08:30 07.11.2025 (обновлено: 15:33 07.11.2025)
В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка
В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка
В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. В Благовещенске грабитель после кражи заснул в квартире, где его застала хозяйка, сообщил главк МВД по Амурской области.
Женщина 1969 года рождения заявила в полицию, что вернулась с ночной смены и обнаружила у себя дома незнакомого мужчину.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Москве задержали таксиста, обвиняемого в надругательстве над пассажиркой
6 ноября, 20:32
"Выяснилось, что ночью злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый упаковал в пакеты необходимые ему вещи (телевизор и бензопилу), однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул", — говорится в релизе.
Мужчину задержали. Это 45-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.
Против него возбудили уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.
Мужчину пока отпустили под подписку о невыезде.
Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
6 ноября, 15:19
 
