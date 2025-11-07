В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка

Подозреваемый в покушении на квартирную кражу в Благовещенске, уснувший на месте преступления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. В Благовещенске грабитель после кражи заснул в квартире, где его застала хозяйка, сообщил главк МВД по Амурской области.

Женщина 1969 года рождения заявила в полицию, что вернулась с ночной смены и обнаружила у себя дома незнакомого мужчину.

"Выяснилось, что ночью злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый упаковал в пакеты необходимые ему вещи (телевизор и бензопилу), однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул", — говорится в релизе.

Мужчину задержали. Это 45-летний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.

Против него возбудили уголовное дело о покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.