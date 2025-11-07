Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана

БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в пятницу, что обсудил с делегацией НАТО мирный процесс между Баку и Ереваном.
Гаджиев в пятницу провел встречу с делегацией НАТО, которая находится с визитом в Баку. В состав делегации НАТО вошли представители при альянсе от Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, а также заместители постоянных представителей США и Франции при альянсе.
"Рад встретиться с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящимися с ознакомительным визитом в Азербайджане. Мы получили общее представление о плодотворном и успешном партнерстве НАТО и Азербайджана, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией", - написал Гаджиев в соцсети Х.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.