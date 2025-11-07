Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана

БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в пятницу, что обсудил с делегацией НАТО мирный процесс между Баку и Ереваном.