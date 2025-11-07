Рейтинг@Mail.ru
Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/gadzhiev-2053512345.html
Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана
Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана - РИА Новости, 07.11.2025
Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в пятницу, что обсудил с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:33:00+03:00
2025-11-07T17:33:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
сша
хикмет гаджиев
никол пашинян
ильхам алиев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160848_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37d451474c08ddb7c0d7b8e9039093e0.jpg
https://ria.ru/20251107/nato-2053316666.html
азербайджан
баку
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/03/1578160848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a378b7330dcfe3754d2ab3081a8d339c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, баку, сша, хикмет гаджиев, никол пашинян, ильхам алиев, нато
В мире, Азербайджан, Баку, США, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, НАТО
Помощник Алиева обсудил с делегацией НАТО мирный процесс Баку и Еревана

Гаджиев в пятницу обсудил с делегацией НАТО мирный процесс между Баку и Ереваном

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХикмет Гаджиев
Хикмет Гаджиев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Хикмет Гаджиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в пятницу, что обсудил с делегацией НАТО мирный процесс между Баку и Ереваном.
Гаджиев в пятницу провел встречу с делегацией НАТО, которая находится с визитом в Баку. В состав делегации НАТО вошли представители при альянсе от Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, а также заместители постоянных представителей США и Франции при альянсе.
"Рад встретиться с постоянными представителями государств-членов НАТО, находящимися с ознакомительным визитом в Азербайджане. Мы получили общее представление о плодотворном и успешном партнерстве НАТО и Азербайджана, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и продвижению мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией", - написал Гаджиев в соцсети Х.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ВС Азербайджана приводятся в соответствие со стандартами НАТО, заявил Алиев
Вчера, 00:22
 
В миреАзербайджанБакуСШАХикмет ГаджиевНикол ПашинянИльхам АлиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала