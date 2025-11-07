ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Публикуемая в СМИ информация о причастности якобы экс-сотрудника уголовно-исполнительной системы к убийству двух человек в ОАЭ не соответствует действительности, он там никогда не работал, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.

« "Распространяемая в СМИ информация о причастности якобы бывшего сотрудника пенитенциарного ведомства к убийству двух граждан в ОАЭ не соответствует действительности. Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ", - говорится в сообщении.

СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ . По информации ряда Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом.

Согласно материалам в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, суд в ноябре 2020 года вынес приговор в отношении местного жителя Романа Новака, признанного виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам.

Один из них заключался в обмане совладельца и инвестора программного обеспечения Transcrypt по обмену денежными суррогатами (криптовалютой). Как отмечает судебная пресс-служба, Новак в период с 1 ноября 2017 года по 13 июня 2018 года похитил у потерпевшего около 4 миллионов рублей под видом выплаты зарплаты участникам разработки этого ПО.

Другой эпизод связан с хищением около 3,3 миллиона рублей у совладельца и инвестора проекта "Спорт в народ" в ноябре 2016 года. По данным пресс-службы судов, Новак получил от него 100 тысяч долларов (около 6,3 миллиона рублей по курсу на тот момент), однако внес в счет финансирования проекта только 3 миллиона рублей, а остальные деньги присвоил.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, взыскал с Новака около 7,3 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Официальным подтверждением того, что в ОАЭ пропали именно Новак с женой, РИА Новости пока не располагает.

В пятницу же Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Константина Шахта – фигуранта дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. Процесс проходил в закрытом режиме.