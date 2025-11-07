Рейтинг@Mail.ru
ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 07.11.2025 (обновлено: 17:34 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/fsin-2053507203.html
ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ
ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ
Публикуемая в СМИ информация о причастности якобы экс-сотрудника уголовно-исполнительной системы к убийству двух человек в ОАЭ не соответствует... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:23:00+03:00
2025-11-07T17:34:00+03:00
происшествия
оаэ
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053369361_0:389:1024:965_1920x0_80_0_0_2ddb8a88b96e5f754101a8ea6933c434.jpg
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053367008.html
https://ria.ru/20251107/sud-2053424501.html
оаэ
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053369361_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_b06f0e2bd7c1d898e7baa343731c81f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, ОАЭ, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ

ФСИН не подтвердила причастность своего бывшего сотрудника к убийству в ОАЭ

© Фото : соцсетиРоман Новак и его жена Анна
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети
Роман Новак и его жена Анна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Публикуемая в СМИ информация о причастности якобы экс-сотрудника уголовно-исполнительной системы к убийству двух человек в ОАЭ не соответствует действительности, он там никогда не работал, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
«
"Распространяемая в СМИ информация о причастности якобы бывшего сотрудника пенитенциарного ведомства к убийству двух граждан в ОАЭ не соответствует действительности. Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ
Вчера, 10:43
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. По информации ряда Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом.
Согласно материалам в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, суд в ноябре 2020 года вынес приговор в отношении местного жителя Романа Новака, признанного виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере по двум эпизодам.
Один из них заключался в обмане совладельца и инвестора программного обеспечения Transcrypt по обмену денежными суррогатами (криптовалютой). Как отмечает судебная пресс-служба, Новак в период с 1 ноября 2017 года по 13 июня 2018 года похитил у потерпевшего около 4 миллионов рублей под видом выплаты зарплаты участникам разработки этого ПО.
Другой эпизод связан с хищением около 3,3 миллиона рублей у совладельца и инвестора проекта "Спорт в народ" в ноябре 2016 года. По данным пресс-службы судов, Новак получил от него 100 тысяч долларов (около 6,3 миллиона рублей по курсу на тот момент), однако внес в счет финансирования проекта только 3 миллиона рублей, а остальные деньги присвоил.
Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, взыскал с Новака около 7,3 миллиона рублей в пользу потерпевших.
Официальным подтверждением того, что в ОАЭ пропали именно Новак с женой, РИА Новости пока не располагает.
В пятницу же Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Константина Шахта – фигуранта дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах. Процесс проходил в закрытом режиме.
По данным пресс-службы судов города, 6 ноября Шахт был задержан, 7 ноября ему предъявлено обвинение, вину не признал, возражал против удовлетворения ходатайства следователя.
Роман Новак - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В суде рассказали подробности о петербуржце, пропавшем с женой в ОАЭ
Вчера, 13:09
 
ПроисшествияОАЭРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала