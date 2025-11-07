Рейтинг@Mail.ru
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов
17:00 07.11.2025 (обновлено: 17:15 07.11.2025)
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.11.2025
2025
происшествия, фонтанка (река), северо-западная транспортная прокуратура, санкт-петербург
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки, сообщает пресс-служба ведомства.
"По предварительным данным, 7 ноября загрязнение зафиксировано на участке от Обуховского до Старо-Калинкина моста. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает причины", - говорится в сообщении.

Аварийные службы проводят работы по локализации разлива нефтепродуктов .
