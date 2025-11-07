https://ria.ru/20251107/fontanka-2053495204.html
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 07.11.2025
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории реки Фонтанки, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:00:00+03:00
2025-11-07T17:00:00+03:00
2025-11-07T17:15:00+03:00
происшествия
фонтанка (река)
северо-западная транспортная прокуратура
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053503973_0:606:960:1146_1920x0_80_0_0_12c9183f1364c5bf83e24d126baa85f6.jpg
https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html
фонтанка (река)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053503973_0:516:960:1236_1920x0_80_0_0_beed06c8b4c2b02a0a91dd333bf2162c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фонтанка (река), северо-западная транспортная прокуратура, санкт-петербург
Происшествия, Фонтанка (река), Северо-Западная транспортная прокуратура, Санкт-Петербург
В акватории Фонтанки произошел разлив нефтепродуктов
Прокуратура проводит проверку после разлива нефти в Фонтанке в Санкт-Петербурге