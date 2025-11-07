СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Балтийском море зафиксированы многочисленные сигналы "кораблей-призраков" — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах, сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).

"В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море , казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря", — говорится в материале.

Японию. Как утверждает издание, к примеру, в Финском заливе оказался испанский военный корабль, который, по информации от Traficom, должен был находиться на пути из Сомали

"Ошибка, по-видимому, возникла на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене. Согласно записям станции, обычно она принимает данные только от судов, находящихся в Архипелаговом море ", — поясняется в материале.

По информации газеты, в обычный день станция в Парайнене получает данные о местоположении менее чем от ста судов в час, однако в воскресенье вечером станция установила связь с почти 18 тысячами судов.

Однако, по данным Traficom, это не более чем масштабный сбой, связанный исключительно с проблемой коммерческих служб слежения за кораблями.

"Сбоев в работе систем, используемых властями, не было", — заявил изданию руководитель отдела морского наблюдения Traficom Алекси Уттула.

По мнению норвежского аналитика и бывшего офицера ВМС Норвегии Торда Аре Иверсена, эти инциденты были вызваны проблемами с кибербезопасностью.

"Однако я не могу сказать, была ли это аппаратная ошибка или какая-то попытка воздействия", — сказал он в беседе с изданием.