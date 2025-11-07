Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"
04:31 07.11.2025 (обновлено: 14:35 07.11.2025)
СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"
СМИ: Балтийское море наводнили военные "корабли-призраки"
в мире, балтийское море, финский залив, сомали, нато
В мире, Балтийское море, Финский залив, Сомали, НАТО
Учения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Балтийском море зафиксированы многочисленные сигналы "кораблей-призраков" — военных кораблей стран НАТО, которые должны были находиться в других местах, сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Финское агентство транспорта и коммуникаций (Traficom).
"В понедельник в судоходных службах произошли странные инциденты, когда Балтийское море, казалось, было наводнено военными кораблями. На самом деле большинство судов находились далеко от Балтийского моря", — говорится в материале.
Как утверждает издание, к примеру, в Финском заливе оказался испанский военный корабль, который, по информации от Traficom, должен был находиться на пути из Сомали в Японию.
"Ошибка, по-видимому, возникла на станции приема сигналов идентификации судов (AIs) в Парайнене. Согласно записям станции, обычно она принимает данные только от судов, находящихся в Архипелаговом море", — поясняется в материале.
По информации газеты, в обычный день станция в Парайнене получает данные о местоположении менее чем от ста судов в час, однако в воскресенье вечером станция установила связь с почти 18 тысячами судов.
Однако, по данным Traficom, это не более чем масштабный сбой, связанный исключительно с проблемой коммерческих служб слежения за кораблями.
"Сбоев в работе систем, используемых властями, не было", — заявил изданию руководитель отдела морского наблюдения Traficom Алекси Уттула.
По мнению норвежского аналитика и бывшего офицера ВМС Норвегии Торда Аре Иверсена, эти инциденты были вызваны проблемами с кибербезопасностью.
"Однако я не могу сказать, была ли это аппаратная ошибка или какая-то попытка воздействия", — сказал он в беседе с изданием.
По его словам, особенность этих инцидентов — масштаб, а также способ, благодаря которому произошел сбой или было осуществлено вмешательство.
В миреБалтийское мореФинский заливСомалиНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала