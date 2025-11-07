ЕК ждет согласия Бельгии, чтобы внести проект по кредиту Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия в случае согласия Бельгии на выдачу Киеву так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов внесет соответствующий законопроект в ближайшие недели, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планами.

"Как только опасения Бельгии будут разрешены, комиссия формально представит законопроект по репарационному кредиту в ближайшие недели", - пишет газета.

По данным источников, в разработке законопроекта, скорее всего, будет участвовать и Европарламент . Отмечается, что участие ЕП может замедлить законодательный процесс, из-за чего ЕС может не успеть выдать кредит Украине до апреля 2026 года, когда у Киева , по прогнозам, закончатся деньги.

По словам одного из чиновников, в ближайшие дни тема "репарационного кредита" будет обсуждаться на переговорах на всех уровнях, в том числе на "самом высоком".

В среду Politico сообщало, что представители руководства Еврокомиссии и Бельгии встретятся в пятницу для обсуждения использования замороженных российских активов.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.