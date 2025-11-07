Рейтинг@Mail.ru
07.11.2025

ЕК ждет согласия Бельгии, чтобы внести проект по кредиту Украине, пишут СМИ
08:48 07.11.2025
ЕК ждет согласия Бельгии, чтобы внести проект по кредиту Украине, пишут СМИ
Еврокомиссия в случае согласия Бельгии на выдачу Киеву так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов внесет соответствующий... РИА Новости, 07.11.2025
ЕК ждет согласия Бельгии, чтобы внести проект по кредиту Украине, пишут СМИ

Politico: ЕК внесет проект по кредиту Украине вскоре после согласия Бельгии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия в случае согласия Бельгии на выдачу Киеву так называемого "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов внесет соответствующий законопроект в ближайшие недели, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с планами.
"Как только опасения Бельгии будут разрешены, комиссия формально представит законопроект по репарационному кредиту в ближайшие недели", - пишет газета.
Флаг Евросоюза в отражении дверей - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Эксперты назвали вероятный сценарий использования российских активов в ЕС
29 октября, 02:39
По данным источников, в разработке законопроекта, скорее всего, будет участвовать и Европарламент. Отмечается, что участие ЕП может замедлить законодательный процесс, из-за чего ЕС может не успеть выдать кредит Украине до апреля 2026 года, когда у Киева, по прогнозам, закончатся деньги.
По словам одного из чиновников, в ближайшие дни тема "репарационного кредита" будет обсуждаться на переговорах на всех уровнях, в том числе на "самом высоком".
В среду Politico сообщало, что представители руководства Еврокомиссии и Бельгии встретятся в пятницу для обсуждения использования замороженных российских активов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября, 08:00
 
