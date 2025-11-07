Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 07.11.2025 (обновлено: 22:30 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/dagestan-2053554995.html
В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр
В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр - РИА Новости, 07.11.2025
В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр
Двоих раненых при крушении вертолета в Дагестане доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:44:00+03:00
2025-11-07T22:30:00+03:00
крушение вертолета в дагестане
происшествия
республика дагестан
избербаш
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053544591_0:0:1523:857_1920x0_80_0_0_124d6debe0c9b46e8bbbd57e80e729ca.jpg
https://ria.ru/20251107/rossiya-2053520752.html
республика дагестан
избербаш
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053544591_0:0:1301:976_1920x0_80_0_0_650df32fdf6eda511a4b2dc407601e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение вертолета в дагестане, происшествия, республика дагестан, избербаш, махачкала
Крушение вертолета в Дагестане, Происшествия, Республика Дагестан, Избербаш, Махачкала
В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр

В Дагестане двоих раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр

© РИА Новости / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России | Перейти в медиабанкМесто крушения вертолета в Дагестане
Место крушения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Перейти в медиабанк
Место крушения вертолета в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Двоих раненых при крушении вертолета в Дагестане доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что число погибших в результате катастрофы выросло до пяти: четверо погибли на месте, один из троих госпитализированных скончался в больнице в Избербаше.
"Первый замминистра здравоохранения Дагестана Наби Кураев посетил пострадавших при падении вертолета в Ожоговом центре Республиканской клинической больницы… Отметим, что двое раненых были транспортированы сюда из центральной городской больницы ЦГБ Избербаша. Состояние одного из них тяжелое, второго - средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. Оперативные службы региона сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики
Вчера, 18:01
 
Крушение вертолета в ДагестанеПроисшествияРеспублика ДагестанИзбербашМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала