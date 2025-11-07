В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Двоих раненых при крушении вертолета в Дагестане доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что число погибших в результате катастрофы выросло до пяти: четверо погибли на месте, один из троих госпитализированных скончался в больнице в Избербаше.

"Первый замминистра здравоохранения Дагестана Наби Кураев посетил пострадавших при падении вертолета в Ожоговом центре Республиканской клинической больницы… Отметим, что двое раненых были транспортированы сюда из центральной городской больницы ЦГБ Избербаша. Состояние одного из них тяжелое, второго - средней степени тяжести", – говорится в сообщении.