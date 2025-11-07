https://ria.ru/20251107/dagestan-2053554995.html
В Дагестане раненых при крушении вертолета доставили в ожоговый центр
2025-11-07T20:44:00+03:00
2025-11-07T20:44:00+03:00
2025-11-07T22:30:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Двоих раненых при крушении вертолета в Дагестане доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что число погибших в результате катастрофы выросло до пяти: четверо погибли на месте, один из троих госпитализированных скончался в больнице в Избербаше.
"Первый замминистра здравоохранения Дагестана Наби Кураев посетил пострадавших при падении вертолета в Ожоговом центре Республиканской клинической больницы… Отметим, что двое раненых были транспортированы сюда из центральной городской больницы ЦГБ Избербаша. Состояние одного из них тяжелое, второго - средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. Оперативные службы региона сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность.