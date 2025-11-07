Рейтинг@Mail.ru
Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/chp-2053575469.html
Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель
Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель - РИА Новости, 07.11.2025
Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель
Летчик-испытатель Владимир Андреев, по предварительной информации, управлял упавшим в Дагестане вертолетом, а на месте второго члена экипажа был исполнительный... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:19:00+03:00
2025-11-07T23:19:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
карабудахкентский район
владимир андреев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053544591_0:0:1523:857_1920x0_80_0_0_124d6debe0c9b46e8bbbd57e80e729ca.jpg
https://ria.ru/20251107/chp-2053497504.html
республика дагестан
россия
карабудахкентский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053544591_0:0:1301:976_1920x0_80_0_0_650df32fdf6eda511a4b2dc407601e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, карабудахкентский район, владимир андреев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Карабудахкентский район, Владимир Андреев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель

Упавшим в Дагестане вертолетом Ка-226 управлял летчик-испытатель Андреев

© РИА Новости / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ работают на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в республике Дагестан
Сотрудник СК РФ работают на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Перейти в медиабанк
Сотрудник СК РФ работают на месте крушения вертолета Ка-226 в поселке Ачи-Су в республике Дагестан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Летчик-испытатель Владимир Андреев, по предварительной информации, управлял упавшим в Дагестане вертолетом, а на месте второго члена экипажа был исполнительный директор Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Ахмат Ахматов, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии. Оперативные службы региона сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники концерна КЭМЗ. В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что среди пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова.
"Командиром воздушного судна, по предварительной информации, был летчик-испытатель Владимир Андреев. На месте второго члена экипажа был исполнительный директор концерна КЭМЗ Ахмат Ахматов", – говорится в сообщении.
В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
МАК назвал причину ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году
Вчера, 17:03
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКарабудахкентский районВладимир АндреевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала