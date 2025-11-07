Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Летчик-испытатель Владимир Андреев, по предварительной информации, управлял упавшим в Дагестане вертолетом, а на месте второго члена экипажа был исполнительный директор Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Ахмат Ахматов, сообщает пресс-служба главы региона.