Упавшим в Дагестане вертолетом управлял летчик-испытатель

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Летчик-испытатель Владимир Андреев, по предварительной информации, управлял упавшим в Дагестане вертолетом, а на месте второго члена экипажа был исполнительный директор Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ) Ахмат Ахматов, сообщает пресс-служба главы региона.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии. Оперативные службы региона сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники концерна КЭМЗ. В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что среди пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова.
"Командиром воздушного судна, по предварительной информации, был летчик-испытатель Владимир Андреев. На месте второго члена экипажа был исполнительный директор концерна КЭМЗ Ахмат Ахматов", – говорится в сообщении.
В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность.