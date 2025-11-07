https://ria.ru/20251107/chp-2053552451.html
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти - РИА Новости, 07.11.2025
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти
Число погибших в результате крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:24:00+03:00
2025-11-07T20:24:00+03:00
2025-11-07T20:25:00+03:00
происшествия
республика дагестан
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_cf10864a3cbcb0c2171085a1c778a143.jpg
https://ria.ru/20251107/chp-2053497504.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:103:1087:918_1920x0_80_0_0_4387f1448794025e3db3ad1b5db140d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Крушение вертолета в Дагестане
Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти
Число погибших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане выросло до пяти