Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су

Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения вертолета в Дагестане выросло до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

Ранее в министерстве сообщали, что погибли четыре человека, троих госпитализировали.