В Дагестане локализовали пожар на месте крушения вертолета

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пожар на месте крушения вертолета в Дагестане локализован на площади 80 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров. К ликвидации последствий привлечено 16 человек и четыре единицы техники", - говорится в сообщении.