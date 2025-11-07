https://ria.ru/20251107/chp-2053481803.html
В Дагестане локализовали пожар на месте крушения вертолета
В Дагестане локализовали пожар на месте крушения вертолета - РИА Новости, 07.11.2025
В Дагестане локализовали пожар на месте крушения вертолета
Пожар на месте крушения вертолета в Дагестане локализован на площади 80 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:33:00+03:00
2025-11-07T16:33:00+03:00
2025-11-07T16:34:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053480970_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_20ba9811ea06941ce8499c5facb24669.jpg
https://ria.ru/20251107/vertolet-2053474706.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053480970_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_c384df71faf5c7530de4cbacbb348b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане локализовали пожар на месте крушения вертолета
В Дагестане локализовали пожар на площади 80 км м на месте крушения вертолета