Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg

По словам агентства, еще 10 лет назад база шведских вооруженных сил в Тофте на западе Готланда была не более чем стрельбищем. Сейчас на ней размещено порядка 300 призывников, и это число планируют удвоить. База активно используется военными для отработки навыков обращения с артиллерий, танками и другой техникой.