Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 07.11.2025
14:16 07.11.2025
Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg
Любимый туристами остров Готланд в Швеции наращивает военное присутствие и становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море, сообщает агентство... РИА Новости, 07.11.2025
Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg

© Фото : Joel Thungren/FörsvarsmaktenСтрельба из HIMARS на острове Готланд
Стрельба из HIMARS на острове Готланд - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Joel Thungren/Försvarsmakten
Стрельба из HIMARS на острове Готланд. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Любимый туристами остров Готланд в Швеции наращивает военное присутствие и становится стратегическим форпостом НАТО в Балтийском море, сообщает агентство Блумберг.
"Готланд - любимое место отдыха для многих шведов. Он также стал ключевым стратегическим местом по мере того, как вооруженные силы этой страны НАТО наращивают оборонные расходы", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, Готланд, расположенный на восточной границе НАТО, является стратегически важным участком в Балтийском море. Расположение острова, как утверждает Блумберг, позволяет контролировать воздушные и морские пути в Калининград и Санкт-Петербург.
По словам агентства, еще 10 лет назад база шведских вооруженных сил в Тофте на западе Готланда была не более чем стрельбищем. Сейчас на ней размещено порядка 300 призывников, и это число планируют удвоить. База активно используется военными для отработки навыков обращения с артиллерий, танками и другой техникой.
Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на острове Готланд из-за его близости к российской военно-морской базе в Балтийске.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Рютте призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией
6 ноября, 10:24
 
