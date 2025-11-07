https://ria.ru/20251107/arsenal-2053364842.html
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал - РИА Новости, 07.11.2025
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал
США должны существенно сократить свой ядерный арсенал и создать условия для достижения полного ядерного разоружения, заявила на брифинге в пятницу официальный...
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал
МИД КНР призвал США создать условия для достижения полного ядерного разоружения