10:28 07.11.2025
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал

МИД КНР призвал США создать условия для достижения полного ядерного разоружения

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. США должны существенно сократить свой ядерный арсенал и создать условия для достижения полного ядерного разоружения, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"США, будучи страной, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, в дальнейшем значительно и существенно сокращать свой ядерный арсенал, чтобы создать условия для достижения всеобъемлющего и полного ядерного разоружения", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания Трампа.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп оценил перспективы денуклеаризации США, России и Китая
Вчера, 04:25
 
