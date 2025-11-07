МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. США должны существенно сократить свой ядерный арсенал и создать условия для достижения полного ядерного разоружения, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос РИА Новости.