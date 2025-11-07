Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
17:01 07.11.2025 (обновлено: 18:04 07.11.2025)
В Петербурге арестовали фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
В Петербурге арестовали фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
Фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ арестовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта дела об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Шахта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ. Срок меры – 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что процесс проходил в закрытом режиме.
По данным пресс-службы судов города, 6 ноября Шахт был задержан, 7 ноября ему предъявлено обвинение, вину не признал, возражал против удовлетворения ходатайства следователя.
Ранее СК РФ сообщил, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) после безвестного исчезновения семейной пары в Объединённых Арабских Эмиратах возбуждено в Санкт-Петербурге.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Шахта и еще двоих подозреваемых по этому делу задержали и им будет избираться мера пресечения в Петербурге.
Как сообщает ряд Telegram-каналов, пропавшие в ОАЭ - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и, предположительно, в 2020 году был осужден на 6 лет за мошенничество.
В Волгограде продлили арест обвиняемому в убийстве федерального судьи
Вчера, 15:37
 
