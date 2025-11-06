Конгрессмены просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей США просят лишенного аристократических титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора дать показания против скандального финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Washington Post со ссылкой на направленное британцу письмо.

В письме, подписанном 13 демократами, Гарсия отмечает, что комитет "стремится раскрыть личности сообщников и пособников Эпштейна и понять весь масштаб его преступных действий". Эндрю Маунтбеттена-Виндзора просят ответить на письмо к 20 ноября.