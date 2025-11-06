Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна - РИА Новости, 06.11.2025
21:45 06.11.2025
Конгрессмены просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна
Конгрессмены просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна
в мире
сша
великобритания
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
карл iii
сша
великобритания
нью-йорк (город)
в мире, сша, великобритания, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, карл iii
Конгрессмены просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна

WP: демократы просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна в Конгрессе

© AP Photo / John MinchilloДжеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / John Minchillo
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей США просят лишенного аристократических титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора дать показания против скандального финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Washington Post со ссылкой на направленное британцу письмо.
"Главный демократ в комитете по надзору палаты представителей Роберт Гарсия просит, чтобы Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, младший брат короля Карла III, предстал перед конгрессом для дачи показаний под запись о насильнике Джеффри Эпштейне", - говорится в публикации издания.
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Брата короля Великобритании Эндрю лишили титула принца
Вчера, 19:53
В письме, подписанном 13 демократами, Гарсия отмечает, что комитет "стремится раскрыть личности сообщников и пособников Эпштейна и понять весь масштаб его преступных действий". Эндрю Маунтбеттена-Виндзора просят ответить на письмо к 20 ноября.
"Так как письмо пришло только от демократов комитета, республиканцы, включая главу Джеймса Комера (республиканца от Кентукки), не были среди изначальных подписантов. Гарсия не обладает достаточной властью, чтобы выдавать повестку. Несмотря на то, что у конгресса достаточно власти для выдачи повесток, он не может принуждать иностранцев, которым является Эндрю, к даче показаний, что значит, что бывший принц может проигнорировать эти призывы", - указывает газета.
Ранее король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения своего брата, принца Эндрю, титулов, заявили в Букингемском дворце на фоне обвинений Эндрю в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами
Вчера, 05:38
 
