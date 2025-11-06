В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Сумской, Харьковской, частях Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
