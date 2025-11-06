https://ria.ru/20251106/vsu-2053127329.html
ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт
ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме из-за проблем с горюче-смазочными материалами, что не соответствует плановым показателям, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
2025
ЛУГАНСК, 6 ноя – РИА Новости. ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме из-за проблем с горюче-смазочными материалами, что не соответствует плановым показателям, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В украинских формированиях процесс перевода вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации идет с большими трудностями. Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ для западных образцов техники", - сообщил Марочко агентству.
агентству.
С его слов, дополнительная проблема для ВСУ
– ненадлежащее качество поставляемых охлаждающих жидкостей, подлежащих замене. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях "разношерстной" техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты.
"На данный момент на зимний период эксплуатации переведено около 30% вооружения и военной техники украинских боевиков, что не соответствует плановым показателям. Заместители командиров ВСУ по техническому обеспечению регулярно докладывают вышестоящему руководству о проблемных вопросах, но в большей степени им предлагают самостоятельно решать возникшие трудности, в том числе покупать расходники за собственные средства", - сообщил эксперт.