ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/vsu-2053127329.html
ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт

Марочко: ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме из-за проблем с ГСМ

ЛУГАНСК, 6 ноя – РИА Новости. ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме из-за проблем с горюче-смазочными материалами, что не соответствует плановым показателям, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В украинских формированиях процесс перевода вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации идет с большими трудностями. Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ для западных образцов техники", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, дополнительная проблема для ВСУ – ненадлежащее качество поставляемых охлаждающих жидкостей, подлежащих замене. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях "разношерстной" техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты.
"На данный момент на зимний период эксплуатации переведено около 30% вооружения и военной техники украинских боевиков, что не соответствует плановым показателям. Заместители командиров ВСУ по техническому обеспечению регулярно докладывают вышестоящему руководству о проблемных вопросах, но в большей степени им предлагают самостоятельно решать возникшие трудности, в том числе покупать расходники за собственные средства", - сообщил эксперт.
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
