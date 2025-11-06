https://ria.ru/20251106/voronezh-2053121497.html
В пригороде Воронежа повреждена крыша склада при атаке БПЛА
В пригороде Воронежа повреждена крыша склада при атаке БПЛА
Крыша строящегося склада в пригороде Воронежа повреждена при атаке украинских БПЛА, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В пригороде Воронежа повреждена крыша строящегося склада при атаке БПЛА