Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей - РИА Новости, 06.11.2025
12:46 06.11.2025
Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей
Семье погибшего в результате атаки БПЛА на многоэтажку в Волгограде выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости, 06.11.2025
Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Семье погибшего в результате атаки БПЛА на многоэтажку в Волгограде выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего в ходе террористического акта. Семье будет оказана необходимая поддержка. Принято решение о выделении материальной помощи в размере один миллион рублей", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова на встрече с главами районов области.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона сообщал, что в ночь на четверг в результате атаки БПЛА ВСУ на 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова погиб мужчина, были повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Волгограда после атаки БПЛА
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
