Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей
Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей - РИА Новости, 06.11.2025
Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей
Семье погибшего в результате атаки БПЛА на многоэтажку в Волгограде выплатят 1 миллион рублей, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T12:46:00+03:00
2025-11-06T12:46:00+03:00
2025-11-06T12:46:00+03:00
Семье погибшего при атаке БПЛА на Волгоград выплатят миллион рублей
